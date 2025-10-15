M&A¡Ê´ë¶È¤Î¹çÊ»¡¦Çã¼ý¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Çã¤¤¼ê´ë¶È¤¬ÂÐ¾Ý´ë¶È¤Î¡ÖËÜÅö¤Î²ÁÃÍ¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢É½ÌÌÅª¤ÊºâÌ³¥Ç¡¼¥¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ö¶È¹½Â¤¤ä¶¥Áè´Ä¶­¤òÂ¿ÌÌÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥Ç¥å¡¼¡¦¥Ç¥£¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ê»ö¶È¥Ç¥å¡¼¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³°Éô·Ð±Ä´Ä¶­¤ÎÄ´ºº¡×¤È¡ÖÆâÉô·Ð±Ä»ñ¸»¤ÎÄ´ºº¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê»ëÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄ´ºº¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜ