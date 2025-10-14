国内外のアーティストが和紙を使って製作した版画作品のコンクールが開かれ、その応募作品が今、吉野川市で展示されています。吉野川市山川町の阿波和紙伝統産業会館などで開かれている、「アワガミ国際ミニプリント展」。世界58か国の約1060人が和紙を使って製作した版画作品、1500点あまりが展示されています。コンクールで最優秀にあたる大賞に選ばれた、韓国の李元淑さんの作品です。鮮やかな色使いと、細部