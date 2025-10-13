リーグ優勝決定シリーズの前日会見ブルワーズのパット・マーフィー監督は12日（日本時間13日）、ドジャースとのリーグ優勝決定シリーズを翌日に控え、会見を行った。立ちはだかる大谷翔平投手については「あの男はアメージングだ。あれ程の能力を備えた野球選手を、私は見たことがない」と改めて、絶賛した。大谷は地区シリーズ4試合では18打数1安打9三振、打率.056と不振だったが、脅威なのには変わりない。地区シリーズでは