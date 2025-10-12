¹â¹»À¸¤¬±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ôー¥Á¤ò¹Ô¤¦ÊÛÏÀÂç²ñ¤¬12ÆüÆÁÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¹â¹»À¸¤Î¸ì³ØÎÏ¤Î¸þ¾å¤ä±Ñ¸ì¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¤è¤¦¤ÈËèÇ¯¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤È¤·¤ÎÊÛÏÀÂç²ñ¤Ë¤Ï¸©Æâ13¤Î¹â¹»¤«¤é21¿Í¤¬½Ð¾ì¡£1¿ÍÌó5Ê¬¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç³Ø¹»À¸³è¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ä¼Ò²ñÌäÂê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Îµ¤¤Å¤­¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÁÊ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤ò¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÎ®¤Á¤ç¤¦¤Ê±Ñ¸ì¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÅÌ¤é¤Ï¶Û