山羊座・女性の運勢 自分を取り囲む対人関係の活性化に伴って、山羊座の意識もいっそう切り替わっていきそうなとき。特に少し前に親しい相手と話し、お互いの価値観の差を強く実感したのなら、改めて話す機会があるかもしれません。が、その後それぞれにいろいろ考えた結果か、話した印象はだいぶ変わっているでしょう。相手の変化もあるし、山羊座自身がいちだんと人に対し心を開き、積極的に耳を傾ける体勢になっていることも関