11日午前、徳島市の県道で軽乗用車を運転中に信号待ちをしている車に後ろから衝突した女が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。逮捕されたのは徳島市津田西町のパート店員の23歳の女です。警察によりますとこの女は11日午前9時ごろ、徳島市昭和町の県道で信号待ちをしていた60歳の女性が運転する普通乗用車に後ろから追突、さらに前方にいた軽乗用車も巻き込む玉突き事故を起こしました。この事故で普通乗用車の女性