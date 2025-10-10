国が認定する「GI＝地理的表示保護制度」に登録された、「御膳みそ」と「阿波尾鶏」を使った料理研修会が10月10日、徳島市の四国大学で行われました。「御膳みそ」と「阿波尾鶏」は、地域ブランドとして国が認定する「GI＝地理的表示保護制度」に登録されています。県味噌工業協同組合と県阿波尾鶏ブランド確立対策協議会は、多くの人に知ってもらおうと、各食材を使った料理の普及やPR活動に取り組んでいます。10日の研修会には、