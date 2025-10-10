県は10月10日、11月にチャーター便を就航する韓国南部の済州と、友好交流都市協定を結ぶことを明らかにしました。県が協定を結ぶ海外の友好都市は4例目です。（後藤田 知事）「済州（特別自治道）のオヨンフン知事からは、この機会に県と道の関係を友好交流都市に格上げしたいと」これは、10日に開かれた定例会見で、後藤田知事が明らかにしました。県と韓国南部の済州・特別自治道は2025年1月、環境や農林水産業など