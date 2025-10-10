地元の伝統文化に触れてもらおうと10月10日、藍住町の保育園で獅子舞が披露されました。300年以上前から藍住町に伝わるとされる「勝瑞獅子」。10日は「勝瑞獅子保存会」のメンバー9人が、藍住町のひまわり保育園を訪れ、獅子舞を披露しました。勝瑞獅子は、2頭の獅子が頭を激しく振る「暴れ獅子」と呼ばれる舞が特徴です。最後に獅子が近づくと興味津々な子もいれば、泣き出す子もいました。（園児）「楽しかった」「怖かっ