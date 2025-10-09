美波町出身の書家・小坂奇石の代表作を集めた書道展が徳島市で開かれています。美波町出身で昭和時代に活躍した、日本を代表する書家・小坂奇石。会場には県立文学書道館所蔵の代表作、31点が展示されています。これは、日本最大の公募美術展「日展」で文部大臣賞を受賞した「寒山詩」。この「神」の字のはらいは、圧倒的な存在感を放ち、唯一無二の筆遣いで書かれています。「李太白詩」は権威のある展覧会の一つ「現代書道二十人