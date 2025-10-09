非常に強い台風22号に伴い、伊豆諸島の7町村に出していた暴風と波浪の特別警報について、気象庁は波浪警報と強風注意報に切り替えました。一方、南部の八丈町では引き続き大雨特別警報が出されていて、気象庁は直ちに身の安全を確保するよう呼びかけています。気象庁は8日夕方に八丈町と青ヶ島村に暴風と波浪の特別警報を発表し、午後9時過ぎには利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村に 追加で特別警報を発表していました。