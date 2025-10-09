イングランド・プレミアリーグで日本代表ＭＦ田中碧（２７）の所属するリーズが、この夏に獲得を逃した同ＭＦ堂安律（２７）の代わりに日本人スターの獲得を検討している。英メディア「ＬＥＥＳＵＮＩＴＥＤＮＥＷＳ」によると、リーズは夏の移籍市場でウインガーや１０番としてプレーできる選手として堂安に目を付けて「真剣なターゲット」だったという。しかしドイツ１部Ｅフランクフルトに加入。「堂安が電撃的なスタートを