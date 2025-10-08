育児の負担が大きいとされる双子や三つ子といった「多胎児」の親の情報交換の場として、親同士の交流会が10月8日、吉野川市で開かれました。多胎児家庭交流会は、育児の負担が大きいとされる双子や三つ子など、「多胎児」を持つ親が同じ境遇の家庭とつながることで、子育てのコツなどを相談できる場をつくろうと県が開きました。交流会では、双子の子ども持つパパやママから双子の場合、出かけるのも2倍の労力が必要といったことや