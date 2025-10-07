2025年9月20日に放送されたアニメ『名探偵コナン』の石巻市を舞台にしたオリジナルエピソードを記念して10月11日（土）より、石巻のまちなかでイベントが開催される。＞＞＞オリジナル缶バッジや展示のイメージをチェック！（写真10点）『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を