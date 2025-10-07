県議会9月定例会は10月7日、約62億円にのぼる一般会計補正予算案などを、原案通り可決・同意して閉会しました。あいさつの中で後藤田知事はアリーナ整備に関し、徳島市から市有地の活用について出来る限りの協力をするとの文書が提出されたことを明らかにしました。県議会9月定例会は閉会日の7日、インバウンドの誘客拡大や教育環境の充実などを盛り込んだ、62億円あまりの一般会計補正予算案など19の議案が、原案通り可決・