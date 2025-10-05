¼ÂºÝ¤ËÍûÂçÅýÎÎ¤ÏÂçÅýÎÎÁª¸õÊä»þÂå¤Ë¤Ï¸øÌó¤Ç¡Ö¸¶È¯¤ò´Þ¤á¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¶¯Ä´¤·¸¶È¯¶È³¦¤Î´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬5·î¤Ë2050Ç¯¤Þ¤Ç4²¯¥­¥í¥ï¥Ã¥È¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿ÂçÅýÎÎÎá4·ï¤Ë½ðÌ¾¤·´Ú¹ñ¤Î¸¶È¯¶È³¦¤âÆÃ¼û¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¿§¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬¹­¤Þ¤Ã¤¿¡£5·î¤Þ¤Ç2Ëü5000¡Á2Ëü6000¥¦¥©¥óÂæ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÍ»³¥¨¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î³ô²Á¤Ï5·î°Ê¹ßµÞ¾å¾º¤·6·î¤Ë¤Ï7Ëü¥¦¥©¥óÂæ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£¤À¤¬Àè