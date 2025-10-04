10月5日（日）から毎週日曜日23：45より放送開始となるアニメ『ワンパンマン』、第3期第1話である#25のあらすじと場面写真が公開された。また、アニメ第3期のPV第2弾、JAM Project feat.BABYMETALのOP主題歌『Get No Satisfied !』、古川慎のED主題歌『そこに有る灯り』のジャケット画像も公開、そしてアニメ10周年10撃プロジェクトのラスト10撃目として、アニメ『ワンパンマン』10周年記念展示会が来年2026年夏に開催決定した。WE