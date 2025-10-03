10月3日午前、佐那河内村の国道で軽乗用車とオートバイが正面衝突し、オートバイの男性が亡くなりました。警察は、軽乗用車を運転していた佐那河内村職員の男を現行犯逮捕しました。事故があったのは佐那河内村下の国道438号です。警察などによりますと、3日の午前8時ごろ、軽乗用車と対向車線を走っていたオートバイが衝突しました。この事故で、オートバイを運転していた佐那河内村の71歳の男性が胸など