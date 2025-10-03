県内企業の直近3カ月における景況判断は、「上昇」と答えた割合から「下降」と答えた割合を引いた数値がマイナス4.0ポイントと、前期から「下降」幅が縮小しました。徳島財務事務所は、2025年7月から9月の景況判断について県内企業98社にアンケートを行い、93社から回答を得ました。それによりますと、景気が「上昇」していると答えた企業の割合から「下降」していると答えた企業の割合を引いた数値はマイナス6.5ポイントと