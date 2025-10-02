お弁当におうどんに、日々の食卓に「ちいかわ」のかまぼこをお迎えできちゃう、「ちいかわかまぼこ」が登場！かわいすぎる笑顔にお食事も楽しくなります。☆パッケージもかまぼこも可愛すぎる「ちいかわかまぼこ」をチェック！（写真2点）＞＞＞『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノが描く、X（旧twitter 以下X）発の漫画作品。その後、2020年12月から商品化されて、公式オンラインストア『ちいかわマーケット』をオープン