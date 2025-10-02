徳島市の病院で10月2日、消防や医師らが参加し、ヘリコプターで患者を搬送する訓練が行われました。（医師）「救急搬送をお願いしたい、緊急手術が必要なため、県外の病院へ転院搬送を要請しています」これは、救急搬送時における必要な手順を確認し、災害時に迅速な対応ができるようにと、徳島市消防局が行いました。訓練には、県消防防災航空隊や医師らが参加。徳島市内の病院から県外の病院へ、緊急手術が必要な患者をヘ