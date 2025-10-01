徳島市が生活保護費の国庫負担金を過大請求していた問題で9月30日、市議会の百条委員会が開かれ、当時の担当係長が「過大請求を前任から『爆弾』という言い方で引継ぎを受けた」と述べました。生活保護費の国庫負担金を、市が過去5年間で5180万円あまり過大請求していた問題。30日に開かれた百条委員会では、国に請求する生活保護費の経理業務などを担う、生活福祉第一課の当時の男性係長と現在の女性係長、2人の証人尋問が行われ