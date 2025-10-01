元モーニング娘。の辻希美が9月26日、自身のYouTubeチャンネルを更新。娘と過ごすナイトルーティンについて動画を投稿した。 （関連：【画像あり】第5子を出産したばかりの辻希美、夫不在の夜の育児） 今回の動画は、抱っこ紐やヒップシートなどの便利な育児商品を販売している「Konny株式会社」のPRを兼ねている。8月8日に第5子の夢空（ゆめあ）ちゃんを出産した辻だが、今回は夫の杉浦太陽が育休明けで