元モーニング娘。の辻希美が9月26日、自身のYouTubeチャンネルを更新。娘と過ごすナイトルーティンについて動画を投稿した。

今回の動画は、抱っこ紐やヒップシートなどの便利な育児商品を販売している「Konny株式会社」のPRを兼ねている。8月8日に第5子の夢空（ゆめあ）ちゃんを出産した辻だが、今回は夫の杉浦太陽が育休明けで初めて不在に。普段は長女の希空（のあ）が様子を見てくれることも多いようだが、この日は用事で帰りが遅いようだ。

最近は親子丼やカレーなど、ワンプレートの料理を中心に作っているとのことで、夜ご飯はビビンバ丼を調理している。辻は「本当にもうワンプレートで食べれるもの、ワンプレートというかもう丼ですね。ばっかりになってなっちゃってるんですけど、誰も文句を言わずに食べてくれます」と最近の食事事情について語っていた。

料理が完成していつでも食べられる状態になったら、夢空ちゃんのもとへいき、抱っこ紐で抱えて寝かしつけている。3男の幸空（こあ）くんがかき氷を食べたいと言っていたため、寝かしつけながら作業をしていた。また、眠った夢空ちゃんを下ろすとその間に幸空くんをお風呂に入れている。

戻ってきた頃には夢空ちゃんが泣いていたため、抱っこしながら夜ご飯を準備。先ほど作ったビビンバ丼をよそって、急いで食べていた。夜ご飯を食べ終わったら夢空ちゃんと一緒に自分もお風呂へ。お風呂を出る時にも泣いていた夢空ちゃんだが、しばらく抱っこしている間に爆睡したようだ。

その後は、寝室に移動して幸空くんの歯磨きを手伝い、自分の寝る準備も進めている。最後は幸空くんを寝かしつけながら、爆睡から目覚めた夢空ちゃんの授乳を済ませて眠るとのこと。辻は「このあと多分、2～3時間後にゆめさんが起きて、授乳タイムっていう流れになるかなと思います」と夜のルーティンについて話していた。

コメント欄では「5人のお子さんたちがいらっしゃるなか、いつも一所懸命に頑張ってる辻ちゃんは凄いね！」「産後、こんなに動けるなんて～。尊敬だわ」などの反応が寄せられている。

夢空ちゃんを出産してから初めて夫が不在になるため、不安な様子も見せていた辻。そんななかでも、ご飯の調理や入浴などをそつなくこなす姿に多くの尊敬の声が届けられている。特に同じく子供を育てる視聴者からたくさんの応援が届けられており、なかには「勉強になる」というコメントもあった。忙しくても前向きに頑張る辻の姿に励まされる人も多いようだ。辻の育児動画は今後も投稿されるはずなので、引き続き夢空ちゃんの成長を見守っていこう。

（文＝小林嵩弘）