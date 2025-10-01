10月1日未明、松茂町で、県道を横断していた自転車が車と衝突する事故があり、自転車に乗っていた女性が意識不明の重体です。事故があったのは松茂町笹木野の県道長原港線です。警察によりますと1日午前0時10分頃、自転車が普通乗用車にはねられました。この事故で、自転車に乗っていた近くに住む68歳の女性が、頭などを強く打ち病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。車を運転していた松茂町の32歳の男性会社員にケガはあ