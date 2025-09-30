日経平均株価が今、過去最高水準の4万5000円前後で推移しています。春から右肩上がりで、高くなり続けている株価。その背景には何があるのか？今後の見通しは？専門家に聞きました。9月25日。日経平均株価は史上最高値を更新。終値は、4万5754円となりました。2025年は年明けから3万円台後半で推移していましたが、トランプ大統領が各国に追加関税を課すとした「トランプ関税」の影響で、3月末頃に大きく下落。4月7日には終値で、3