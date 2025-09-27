「日本の名湯」×「桃太郎電鉄」夢のコラボですぞ！ゲームに登場する全国の名湯に「ぶっとび！」 が体験できる（かも）、「日本の名湯 桃太郎電鉄パック」10月27日数量限定で登場する。☆商品イメージを画像でチェック！（写真4点）＞＞＞バスクリンが展開する入浴剤「日本の名湯」にて、大人気すごろくゲーム『桃太郎電鉄』とデザインコラボレーションした「日本の名湯 桃太郎電鉄パック」が新登場、10月27日（月）より数量限定