Image: YouTube YouTubeが、新しいサブスクプラン「YouTube Premium Lite」を発表しました。名前の通り、有料プランのPremiumをライトにした内容で、動画広告のみをカットするという割り切ったプラン。月額780円です。YouTube Premium Liteとは？YouTubeを無料ユーザーで見る時、動画視聴時にあれこれ動画が再生されます。この動画をカットしてしまうのがYouTube Premium Liteプラン。新たな