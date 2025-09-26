9月19日（金）より全国公開中の劇場長編アニメーション『ひゃくえむ。』。絶賛の声が相次ぐ極上の3分40秒ワンカット映像より、レース直前シーン冒頭56秒が公開された。原作は、『チ。―地球の運動について―』で手筭治虫文化賞マンガ大賞を史上最年少受賞した新鋭・魚豊の連載デビュー作『ひゃくえむ。』（講談社刊）。陸上競技の世界で、「100m」という一瞬の輝きに魅せられた者たちの情熱と狂気を描いた物語は、「心が熱く