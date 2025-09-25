県立中央病院を拠点とするドクターヘリが、10月8日から6日間、整備士不足のため運航を休止します。8月に続き2回目で、ヘリを運用する関西広域連合は11月、12月にも運航を休止したいとしています。関西広域連合は、徳島を含む2府6県で8機のドクターヘリを運用しています。しかし、県によりますと、ヘリの運航を委託している兵庫県の会社から、整備士が複数、退職するため、必要な人数を確保できないと申し入れがあった