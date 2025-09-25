中国・青海省のホテルで、部屋に置いてあったペットボトルの水を飲んだ客が異常を訴える騒動があった。中国メディアの封面新聞が報じた。北京から同省青海省海西モンゴル族チベット族自治州の大柴旦に旅行に訪れた白（バイ）さんは今月10日、現地のホテルにチェックインし入室。客室のドレッサーにあった飲料水置場に数本のミネラルウォーターが置かれており、そのうちの1本を友人が、もう1本を自分が飲んだ。「部屋の照明が少し暗