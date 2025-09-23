横浜・ASOBUILD YOKOHAMA COAST（アソビル ヨコハマコースト）で、「ビスケットファクトリー」をテーマに期間限定で開催中の体験型屋内イベント『たべっ子どうぶつLAND』が、いよいよ9月28日（日）に最終日を迎える。＞＞＞『たべっ子どうぶつLAND』や日替わり工場長カレンダーをチェック！（写真7点）『たべっ子どうぶつLAND』は、フォトスポットやフード・ドリンク、グッズなど「たべっ子どうぶつ」の世界観を楽しめる体験型屋内