ゲームアカウントの売買サイトで、データを譲り渡した後、パスワードを変更するなどし代金を騙し取ったとして、神奈川県の25歳の男が詐欺の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、神奈川県横浜市の無職の男25歳です。警察によりますと、容疑者の男は2024年12月、ゲームアカウント情報の売買サイトを通して、自身のゲームデータを出品。徳島県内の10代の男性にデータの利用権を約4万300