1985年の発売以来、世界80以上の国と地域で愛されてきたドールハウスシリーズ「シルバニアファミリー」の、新作TVアニメーションとなる『シルバニアファミリーフレアのワンダーデイズ』が、2025年10月2日（木）より、TOKYO MXにて放送されることが決定した。＞＞＞かわいいキャラクターたちをチェック！（写真9点）『シルバニアファミリー』は、緑ゆたかな森の中で、動物のキャラクターたちがおくる、やさしく夢あふれる暮らしを