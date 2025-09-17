【フレアのワンダーデイズ】シルバニアファミリー新作フル3DCGアニメの地上波放送・配信が決定！
1985年の発売以来、世界80以上の国と地域で愛されてきたドールハウスシリーズ「シルバニアファミリー」の、新作TVアニメーションとなる『シルバニアファミリー フレアのワンダーデイズ』が、2025年10月2日（木）より、TOKYO MXにて放送されることが決定した。
『シルバニアファミリー』は、緑ゆたかな森の中で、動物のキャラクターたちがおくる、やさしく夢あふれる暮らしを表現したドールハウスシリーズ。
1985年の発売以来、人形、お家、家具、お店など、かわいらしさとディテールにこだわったデザインで、年齢・性別を越えて世界80以上の国と地域で愛されてきた。
3DCGアニメーションもシリーズ化され、世界で配信中。2023年にはシリーズ初の映画が公開された。今年2025年には40周年を迎え、40周年を記念した『シルバニアファミリー展40th』が全国を巡回している。
本作品は、「シルバニアファミリー」の世界を全編フル3DCGで再現し、「シルバニア村」の仲間たちの暮らしを描くTVアニメーション。10月2日（木）から放送の全12話構成で、新しい仲間を迎えた完全新作として放送される。
物語の舞台は世界のどこかにある ”シルバニア村” 。ほがらかで村の仲間が大好きなショコラウサギの女の子「フレア」と、頭脳明晰でやさしいペルシャネコの女の子「ライラ」、元気いっぱいで忍者に憧れているくるみリスの男の子「ラルフ」の3にんや、赤ちゃんたちが、村の中や森の中、ゆうえんちなどで大活躍！
シルバニアファミリーの世界で起こるさまざまな出来事を通して、夢や希望を大切にする主人公フレアと個性豊かなシルバニアの仲間たちによる心温まるお話だ。
主な登場キャラクターとキャストは、フレア・チョコレート（CV：山根綺）、ライラ・ペルシアン（CV：田中沙耶）、ラルフ・ウォルナット（CV：村上まどか）、クレム・チョコレート（CV：和多田美咲）、テオ・ビスケット（CV：春瀬なつみ）、ノア・ビスケット（CV：梅澤めぐ）。
10月2日（木）からの放送をお楽しみに。
