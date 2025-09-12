9月12日の午前、鳴門市の路上で車と自転車が出会い頭に衝突する事故があり、自転車を運転していた男子高校生が肩の骨を折るなどのけがをしました。事故があったのは、鳴門市撫養町黒崎の交差点です。警察によりますと、12日の午前10時50分頃、70歳代の女性が運転する軽自動車と、県内の高校に通う男子高校生が運転する自転車が出会い頭に衝突しました。この事故で、自転車を運転していた男子高校生が右肩を骨折するなどのけがをし