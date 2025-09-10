【監督 藤川球児 仮面の奥の本性】#2【前回を読む】（1）身内すらも“監視し欺く”情報統制…機密流出犯には厳罰、まるで落合博満監督のよう「岡田監督と比べて、藤川監督はどう？」球界OBが阪神のコーチにこんな質問をしたことがある。前任の岡田彰布監督（67=オーナー付顧問）と言えば、メディアを通じて選手のみならず、コーチに対しても、容赦なく叱責することが少なくなかった。「厳しい監督」の象徴といっていい。一方