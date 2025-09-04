「スーパーの鶏肉を鳥刺しにして食べた」。そんな命知らずの投稿がXで波紋を広げています。鶏肉の生食は法律で直接禁止はされてはいませんが、厚労省が「非常に危険」として繰り返し注意を呼びかけています。過去には、生の鶏肉を提供した店が約1億円もの損害賠償を負った事例もあります。コメント欄には「子どもが真似をしたらどうするんだ」と懸念の声も上がっています。では、もし真似した子どもが健康被害を受けた場合、投稿者