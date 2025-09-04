米連邦取引委員会（FTC）の委員長が、グーグルやメタ、アップルなどに対し、米国人の自由を脅かす場合はデジタルサービス法（DSA）に対応しないよう警告した。表現の自由やプライバシーを巡り、米欧間の対立が深まっている。