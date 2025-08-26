V¤µ¤ó¤¬»Ïµå¼°Á°¤Ë¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 7¡¼0 ¥ì¥Ã¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBTS¡×¤ÎV¤µ¤ó¤¬25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹-¥ì¥Ã¥ºÀïÁ°¤Ë»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ëÁ°¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤Î°®¤ê¤ò¶µ¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢ÆþÇ°¤Ë½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥ï¥©¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤¬V¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¤È´¿´î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¢