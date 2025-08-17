気温が高い夏は、昼夜問わず室内が暑くなるため、エアコンが欠かせません。エアコンの機能には「冷房」のほかに「除湿（ドライ）」があり、除湿で部屋を冷やす人もいるようです。SNS上では「除湿でも冷える」「冷房と除湿、どっちの方が電気代安い？」「冷房と除湿の違いがいまいち分からない」などの声が上がっています。そもそも、エアコンの冷房と除湿は何が違うのでしょうか。どちらの方が電気代が安くなる傾向にあるので