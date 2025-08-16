[故障者情報]北海道コンサドーレ札幌は16日、DF宮大樹が右ハムストリング肉離れと診断されたことを発表した。全治については公表していない。宮は9日に行われたJ2第25節V・ファーレン長崎戦で負傷。6月に名古屋グランパスから期限付き移籍し、加入後のJ2リーグ戦で7試合に出場していた。