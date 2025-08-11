チェンジアップは「子どもたちにはチャレンジしやすい球種」中学生になると解禁される変化球。様々な球種を習得しようとする投手も増えるだろう。ただ、カーブやスライダーのような「捻る動作」の変化球は肘や肩に負担がかかり、故障リスクが高い。オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務めた高島誠さんは「肩肘や体への負担は少ない」と、手始めにチェンジアップの習得を推奨している。チェンジアップは、直球と同じ