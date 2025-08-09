北海道・弟子屈町の国道で2025年8月9日、乗用車とトラックが衝突した事故で、意識不明の状態で搬送された女性2人が死亡しました。事故があったのは、弟子屈町美留和の国道391号と町道が交わる交差点です。 9日午後4時15分ごろ、国道を南へ走行していたトラックと右から来た乗用車が出合い頭に衝突しました。この事故で、乗用車に乗っていた男女4人が搬送され、消防によりますとこのうち20代と50代の女性2人が意識不明の重体で搬送