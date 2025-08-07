8·î5Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿Á´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡£¸©ÂåÉ½¤ÎÌÄÌç¹â¹»¤Ï¡¢6ÆüÌë¡¢ÆàÎÉ¤ÎÅ·Íý¹â¹»¤Ë5ÂÐ4¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Êµ­¼Ô¡Ë¡Ö¾ÈÌÀ¤ÎÅô¤Ã¤¿¹Ã»Ò±à¡£¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎÇ®¤¤±þ±ç¤ÎÃæÌÄÌç¹â¹»¤Î½éÀï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×ÌÄÌç¹â¹»¤ÎÀèÈ¯¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤«¤é¥¨ー¥¹¥Ê¥ó¥Ðー¤òÇØÉé¤¦¶¶ËÜÊþÐÔÅê¼ê¡£½øÈ×¡¢Å·ÍýÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê¡¢3ÅÀ¤ò¥êー¥É¤µ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ë¡£È¿·â¤·¤¿¤¤ÌÄÌç¤Ï2²ó¥¦¥é¤Î¹¶·â¡¢¥Ð¥Ã¥¿ー¤Ï8