7日午前8時56分ごろ、大分県で最大震度2を観測する地震がありました。 気象庁によりますと、震源地は大分県西部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは2.9と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度2を観測したのは、大分県の九重町です。 【各地の震度詳細】 ■震度2□大分県九重町 ■震度1□大分県竹田市由布市□熊本県産山村 気象庁の発表に基づき、地域ごとに