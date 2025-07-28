2025年1月、徳島市の病院で入院患者の男性が首を絞められて亡くなっていた事件で、警察は7月28日、当時、男性と同じ部屋で入院していた男を殺人の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは、事件当時、徳島市の城南病院の精神科病棟に入院していた徳島市丈六町の無職の40歳の男です。警察によりますと、男は2025年1月26日の夜から翌朝にかけて、病室で50代男性の入院患者の首を絞めて殺した「殺人」の疑いが持たれています。警察は、鑑