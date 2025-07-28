イチロー氏、サバシア氏は2001年にメジャーデビュー晴れの舞台でイチロー氏へ強烈な辛口ジョークだ。米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が27日（日本時間28日）、ニューヨーク州クーパーズタウンで表彰式典に出席した。同じく殿堂入りした通算251勝左腕のCC・サバシア氏はスピーチで強烈なジョークを飛ばし、“イチローイジり”で爆笑をさらった。壇上のサバシア氏は「僕の後