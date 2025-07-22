学童野球を“お祭り”へ…茨城の「ノーブルホームカップ」が親子の心に刻む特別な記憶野球人口の減少が叫ばれる中、茨城県で20年以上続く学童野球大会が、他とは一線を画す取り組みで注目を集めている。それが「ノーブルホームカップ」だ。今年も8月2、3日に決勝トーナメントが開催される。16チームでスタートした大会は今では100チームが参加する一大イベントに。単なる野球の勝負ではなく、子どもたちと保護者にとって一生の思