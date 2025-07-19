¥ì¥®¥å¥é¡¼³Í¤ê¤Øß·°æÎ÷¤ÏÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ë(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂçË¤¸õÊä¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼³Í¤ê¤ØÉ¬»à¤À¡£¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å½¡Î´¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢3Ç¯ÌÜ¡¦ß·°æÎ÷¤Ë¤«¤«¤ë´üÂÔ¤ÏÂç¤­¤¤¡£7·î17Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µð¿ÍÀï¤Ç¡Ö6ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢8²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥ä¥¯¥ë¥È´üÂÔ¤ÎÂçË¤¸õÊä¤¬°ìÈ¯¡ªß·°æÎ÷¤¬±¦ÍãÀÊ¤Ø¹ë²÷¤Ê¥¢¡¼¥Á¥«¥¦¥ó¥È1¥Ü¡¼¥ë¤«¤éµð¿Í¤Î